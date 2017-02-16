Bursa'da FETÖ soruşturmasında 7 avukat tutuklandı

Mehmet İNAN / BURSA, () - BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’ya para yatırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve dün adliyeye çıkartılan 13 avukattan 7'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen hafta operasyon düzenledi. Operasyonda Bursa Barosu'na kayıtlı 3'ü kadın 13 avukat gözaltına alındı. Örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdıkları öne sürülen avukatlar dün sabah emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkartıldı. Sorgulamaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden avukatlardan 7'si tutuklanırken, 2'si savcılık, 4'ü ise mahkemece adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

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