Bursa'da, FETÖ operasyonuna 9 gözaltı

BURSA’da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY yönelik yürüttüğü 10 farklı soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 6, İnegöl'de 3 ve Kestel'de de 1 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.