Bursa'da fabrikada patlama; yaralılar var (2)

VALİ CANBOLAT: 3 İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamanın meydana geldiği fabrikaya gelerek itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden bilgi aldı. Canbolat, ilk incelemenin ardından patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, ''İş yerinden bir patlama yaşanıyor ve o sırada orada bulunan 5 vatandaşımız yaralanıyor. Patlamadan sonra bölgeye emniyet güçlerimiz ve sağlık ekiplerimiz intikal etti. Buradaki 5 işçiden maalesef 3'ünün durumu ağır. İkisinde yanık var, birinin de yanığı ağır. Hastanelere intikal ettirildi, sağlık müdahaleleri yapılıyor. İtfaiye de gerekli müdahaleyi yaptı. Şimdi teknik ekiplerimiz patlamanın neden kaynaklandığını tespit etmeye çalışılıyor. Oksijen kaynağı olabilir ama şu anda konuşmak için erken'' dedi.



Semih ŞAHİN/BURSA, ()