Bursa'da fabrikada patlama; 2 ölü, 3 yaralı (4)

PATLAMA ANI VE SONRASI KAMERALARDA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlama anı ve sonrası, kameralara yansıdı. Başka bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte dumanların yükselmesi ve çevrede yaşanan panik görülüyor. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde ise yaralıların fabrikadan çıkarılması, ekiplerin müdahalesi ve yaşanan korku dolu anlar yer alıyor.



Serkan AKKUŞ/BURSA, ()



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