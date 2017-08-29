Bursa'da evinde uyuşturucu kullanan gencin kalbi durdu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da, evinde rahatsızlanan 30 yaşındaki Kağan Özkan, ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcılığı şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatırken, gencin ailesi oğullarının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve evde uyuşturucu kullandıktan sonra rahatsızlandığını söyledi.

Merkez Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi'nde, dün gece evde otururken rahatsızlanan Kağan Özkan'ın yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekibi Özkan'ın kalbinin durduğunu belirledi. Hemen ambulansa alınan Özkan, yapılan kalp masajıyla hayata döndü. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve burada uzun süre müdahale edilen Kağan Özkan, yaşamını yitirdi.

Özkan'ın ölümünü şüpheli bulan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Özkan'ın alilesi polise verdiği ifadede, oğullarının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve akşam saatlerinde uyuşturucu kullandığını, daha sonra rahatsızlandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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