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Bursa'da eski eşinin erkek arkadaşını vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Mehmet İNAN/BURSA, ()- BURSA'da, eski eşinin erkek arkadaşı Y.A.'yı (33) tabanca ile ateş ederek yaralayan O.K. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, dün sabaha karşı merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde...

Bursa'da eski eşinin erkek arkadaşını vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Mehmet İNAN/BURSA, ()- BURSA'da, eski eşinin erkek arkadaşı Y.A.'yı (33) tabanca ile ateş ederek yaralayan O.K. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün sabaha karşı merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerine doğru evine giden Y.A., kimliği belirsiz kişi tarafından karnından tabancayla vuruldu. Y.A., ihbar üzerine gelen 12 Acil Servis ekibi tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Y.A.'yı, kız arkadaşının eski eşi O.K.'nın vurduğunu belirledi. O.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan sorgusunda O.K., Y.A.'yı kıskançlık yüzünden vurduğunu söyledi. O.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

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