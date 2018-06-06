Bursa'da eski emniyet müdürü ve 16 polise FETÖ gözaltısı

BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski 1'inci sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 17 eski personelini gözaltına aldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, açıkta ve ihraç edilen 19 eski polisten 17'sini yakaladı. Şüpheliler arasında Bursa Polis Koleji'nin eski müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cenk D. de bulunuyor. Yakalama kararı bulunan iki şüphelinin ise arandığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.