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Bursa'da eşini öldüren kadın, tutuklandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı eşi Zülfikar Tuncer'i (39) bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuklarını komşuya bırakıp yol ortasında otururken bulunan İpek Tuncer (34), tutuklandı. Olay,...

Bursa'da eşini öldüren kadın, tutuklandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı eşi Zülfikar Tuncer'i (39) bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuklarını komşuya bırakıp yol ortasında otururken bulunan İpek Tuncer (34), tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi 1 Nolu Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Gemlik'te bir fabrikada işçi olarak çalışan Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer, evde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de sürdü. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçak ile 2 çocuğunun babası Zülfikar Tuncer'i apartmanın merdiveninde göğsünden iki bıçak darbesi ile öldürürdü.
Çocuklarını komşusuna bırakan İpek Tuncer, daha sonra elindeki bıçak ile apartmandan ayrılıp yol ortasında oturarak polislerin gelmesini bekledi. Kısa sürede gelen polis ekipleri gözaltına aldıkları İpek Tuncer'i, sağlık kontrolünden geçirilmesi için İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Psikolojisi bozuk olduğu öne sürülen Tuncer, burada bir süre müşahede altında tutulduktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sorgusunda polise ifade vermeyen ve çevresine boş boş bakan İpek Tuncer, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede de soruları yanıtsız bıraktı. İpek Tuncer, 'adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zülfikar Tuncer ise, Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Bayındır Mahallesi'nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

 

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