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Bursa'da ele geçen bin yıllık İncil, inceleme için İstanbul'a gönderildi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde ele geçirilen ve yaklaşık bin yıllık olduğu belirlenen İncil, incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi. Jandarmadaki sorguları süren 2 şüphelinin, İncil'i satmak için irtibat kurdukları 2 alıcı da düzenlenen...
GÜVENLİK 14.12.2019, 12:44
BURSA'nın İnegöl ilçesinde ele geçirilen ve yaklaşık bin yıllık olduğu belirlenen İncil, incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi. Jandarmadaki sorguları süren 2 şüphelinin, İncil'i satmak için irtibat kurdukları 2 alıcı da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evde, tarihi İncil olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler, eve dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, papirüsun üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil bulundu. Polis, İncil'i satmaya çalışan 2 şüpheliyi, gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na götürülerek, sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, İncil'e alıcı olan H.Ş. ve A.Ö. de düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bin yıllık İncil ise incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evde, tarihi İncil olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler, eve dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, papirüsun üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil bulundu. Polis, İncil'i satmaya çalışan 2 şüpheliyi, gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na götürülerek, sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, İncil'e alıcı olan H.Ş. ve A.Ö. de düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bin yıllık İncil ise incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi.
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