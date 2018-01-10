türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile...
Galatasaray Başkanı Özbek'ten sert açıklamalar!
Galatasaray Başkanı Özbek'ten sert açıklamalar!
Bakan Soylu:2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır
2017'de FETÖ'den 48 bin 305...
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED...

Bursa'da DHKP/C propagandası yapan onunda 3 kişi tutuklandı

BURSA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bursa'da DHKP/C propagandası yapan onunda 3 kişi tutuklandı
BURSA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım ve Gemlik ilçelerinde oturan B.K., M.B., O.G, ve A.A.'nın sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli gözlatına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.K, M.B. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. O.G.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314