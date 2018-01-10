Bursa'da DHKP/C propagandası yapan onunda 3 kişi tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım ve Gemlik ilçelerinde oturan B.K., M.B., O.G, ve A.A.'nın sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli gözlatına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.K, M.B. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. O.G.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım ve Gemlik ilçelerinde oturan B.K., M.B., O.G, ve A.A.'nın sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli gözlatına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.K, M.B. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. O.G.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.