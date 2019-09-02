Bursa'da denizde ceset bulundu

BURSA'nın Mudanya ilçesi Kumyaka açıklarında, balıkçılar, kıyıya 6 kilometre uzaklıkta suyun üzerine erkek cesedi buldu. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Olay, öğleden sonra, Mudanya'nın Kumyaka açıklarında meydana geldi. Avlanmak için denize açılan balıkçılar, kıyıya yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, suyun üzerinde bir erkeğin hareketsiz halde yattığını görünce durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneyle bölgeye giden Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kişinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.Jandarmanın kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattığı ceset, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.