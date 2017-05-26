Bursa'da dehşet saçan cinayet sanığı; Bira ikram edip öpmek istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da 53 yaşındaki Gürbüz Kömür'ü tabanca ile öldürdükten sonra sürücüsünü yaralayıp gasp ettiği hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirince, köfteciye dalıp 2'si ağır 10 kişinin yaralanmasına neden olan 30 yaşındaki Okan Aksu'nun yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada suçlamayı kabul eden Aksu, otomobille gezerken Kömür'ün kendisine bira alıp öpmeye çalıştığını iddia ederek, "Belimdeki tabancamı almak isterken silah ateş aldı" dedi.

Merkez Osmangazi İlçesi'nde geçen 18 Şubat'ta, arazide kalbinden vurularak öldürülmüş bulunan Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olarak aranan Okan Aksu, aynı gün akşam bir yakınının düğününden çıkıp eve giden 45 yaşındaki Yusuf Ay'ın kullandığı aracın önünü kesti. Yusuf Ay'ı 3 kurşun ile yaralayan Aksu, 16 P 5828 plakalı hafif ticari aracı gasp edip kaçtı. Aşırı hız yapan Aksu, direksiyon hakimiyetini kaybedince, o saatlerde kalabalık olan köfteci dükkanına daldı ve 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve kolundan iki kez ameliyat edildikten sonra taburcu edilen Aksu, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hakkında, Gürbüz Kömür'ü öldürmek suçundan Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan Aksu'nun yargılanmasına başladı. Çıktığı ilk duruşmada suçunu kabul eden Aksu, "Olay günü Merinos Parkı'nda tek başına oturuyordum. İsminin daha sonra Gürbüz Kömür olduğunu öğrendiğim kişi yanıma gelip oturdu. Sohbet ettik. Sonra beni aracına çağırdı gezmek için. Teklifini kabul ettik. Yolda bana bira aldı. Onu da içtim. Sonra öpmeye çalıştı rahatsız oldum. Bu sırada belimdeki tabancamı görüp almak istedi. O sırada silah ateş aldı. Yaralanmıştı. Kanlar içersindeydi. Aracın kapısını açıp o şekilde aşağı indi. Ben de kendisini bırakıp otomobil ile kaçtım. Sonra da öldüğünü öğrendim" dedi.

DİĞER OLAYLARIN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Mahkeme heyeti yargılamayı eksik evrakların beklenmesi için erteledi. Okan Aksu'nun, Yusuf Ay'ı tabanca ile yaraladıktan sonra aracını gasp edip köfteci dükkanına dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu olaylarla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

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