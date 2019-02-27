Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı musallat etmeyin
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı...
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...

Bursa'da DEAŞ'ın bölge sorumlusu yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-BURSA'da terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nın Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu, emir komutanı İ.T.,  gözaltına alındı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı...

Bursa'da DEAŞ'ın bölge sorumlusu yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-BURSA'da terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nın Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu, emir komutanı İ.T.,  gözaltına alındı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi bir kişinin merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, sabah saalterinde yoğun güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünün, Suriye'nin Halep ile Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı olduğu belirlenen İ.T., gözaltına alındı. İ.T.'nin, örgüt saflarında, örgüt üyeleri ile birlikte çekilmiş fotoğrafları, dijital mataryaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T., Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. 
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328