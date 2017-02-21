Bursa'da darbeci askerlerin yargılanmasına başlandı

BURSA'da 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin gecesi ve sonrasında gözaltına alınan, aralarında İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da bulunduğu 14'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı. İki gün sürecek duruşmada savunma yapan sanıklar yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Gözaltına alınınca üzerinde darbe sonrası görev yapacak sıkıyönetim komutanlarının listesi çıkan Yurdakul Akkuş'un savunması yarın alınacak.Darbe girişiminin meydana geldiği 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nın da bulunduğu Jandarma Bölge Garnizon Komutanlığı'na giden İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, kendisini sıkıyönetim komutanı olarak tanıtarak, o dönem görev yapan Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Salduk'a haber gönderdi. Salduk, Akkuş'u garnizondan dışarı çıkartırken, Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Şahin’e haber verdi.Bunun üzerine Akkuş, gittiği Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız Bursa dışında olduğu için Vekili Vehbi Karadağ ve arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Akkuş'un üzerinden çıkan darbe sonrası görev yapacakların listesi 15 Temmuz'un başarısız olmasını sağladı. Daha sonra genişletilen operasyon kapsamında aralarında görevinden ihraç edilen, aralarında Yurdakul Akkuş'un da bulunduğu birçok subay tutuklandı.Haklarında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı.DURUŞMALAR İKİ GÜN SÜRECEKBugün yapılan ilk duruşmaya İzmir'de tutuklu bulunan Albay Yurdakul Akkuş ile Bandırma M Tipi Cezaevi'ne tutuklu olan Binbaşı Murat Yıldırım, Yüzbaşı Yılmaz Gündüz, Üsteğmen Hakan Kutkan, Teğmen Ali Çiğci, Astsubay Başçavuş Erkan Demirtemel, Astsubay Başçavuş İbrahim Çetin, Astsubay Başçavuş Ayhan Şen, Astsubay Başçavuş Kemal Şendur, Astsubay Başçavuş Mustafa Ekici, Astsubay Başçavuş Hacı Hüseyin Çelenk, Uzman Çavuş Duran Demir, Uzman Çavuş Ali Yasal, Uzman Çavuş Ertuğrul Yüksel ve tutuksuz yargılanan Teğmen Bilal Dişbudak ve Bursa İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda personel şube müdürü olarak görev yapan Ali Bülbül hazır bulundu.Yarın da devam edecek duruşmada ifade veren Teğmen Ali Ciğci, “Olay akşamı Yurdakul Akkuş, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Bana herhangi bir şey sormadı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Daha sonra polisler gelince Yurdakul Akkuş, onları içeri almamam konusunda bana talimat verdi. Polisler ile nizamiye personeli tartışıyordu. Jandarmaya içeri girmesini söyledim. Polislere ise, 'komutan sizinle konuşmak istemiyor' dedim. Polisler vali ve başsavcının talimatını bana söylemedi. Ben farklı bir olay olacağını düşündüm. Karışıklığın önlenmesi için tekrar komutana söylemek için yanına gittiğimde arkamdan gelen polisler onu gözaltına aldı. Ben de hiçbir müdahalede bulunmadım" dedi.Duruşmada daha sonra savunmalarını yapan Başçavuş Kemal Şendur, Ayhan Şen ile Uzman Çavuş Ali Yasal FETÖ terör örgütü ile hiç bir bağlantılarının olmadığını komutanlarından aldıkları emirleri yerine getirdiklerini söyledi.Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında yakalanması büyük önem taşıyan Yurdakul Akkuş'un ifadesinin yarın alınacağı öğrenildi.

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