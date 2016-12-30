Bursa'da darbe girişiminin ilk sözde sıkıyönetim komutanından generale: Ya o ya ben gideceğim

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında kendisinin 'Sıkıyönetim komutanı' olarak atandığını söyleyince tutuklanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş hakkında 21 Şubat'ta başlayacak davanın iddianamesinde ilginç detaylar yer aldı.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bursa'da Jandarma Bölge Komutanlığı'nın da bulunduğu birliğe gelen İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un, kendisinin sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyince, o dönem görev yapan Jandarma Bursa Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Salduk tarafından garnizondan dışarı çıkartıldığı belirtildi. İddianameye göre daha sonra Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Yurdakul Akkuş, Tümgeneral Seyfullah Saldık'ın Bursa Valisi'nin bilgisi ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin'in talimatı ile askerleriyle toplantığı yaptığı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, Emniyet Müdür Vekili Vehbi Karadağ'ın kontrolünde polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye çıkartılan Akkuş ile toplantı yapıp telefon ile görüştüğü 14 rütbeli asker gözaltına alındı. Bunlardan aralarında Yurdakul Akkuş'un da bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görev yapmasını önlemeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetm' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 'terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 20'şer yıl hapis cezaları istenen sanıklarla ilgili iddianeme de ilginç detaylar ortaya çıktı.

TÜMGENERAL İÇİN YA O YA BEN GİDECEK DEDİ

Hazırlanan iddianamede kendisinin sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyen Akkuş'un o akşam tüm ilçe jandarma ve jandarma karakoların da bulunan askerlerin hazır bulunmasını, tüm birliklerin kendi emniyetlerini almalarını, birliklere kimsenin sokulmamasını isteyip 156 ihbar hattının da kapatılması için talimat verdiği öğrenildi. Akkuş'un bu sırada kendisini cep telefonu ile arayan Cumhiryet Başsavcısı Abdulkadir Şahin'e hiç bir sıkıntının olmadığını söylerken, kendisini tanımayıp garnizondan dışarı çıkartan Tümgeneral Seyfullah Saldık için ise "Ben sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildim. Yanlış yapıyor. Ya o gidecek, ya da ben gideceğim" dediği de yer aldı.

ÜZERİNDE DARBECİLERİN LİSTESİ ÇIKTI

Garnizondan dışarı çıkartıldıktan sonra çağırdığı askerlerle Osmangazi İlçe Komutanlığı'nda Bursa Valisi ile cep telefonuyla görüşen Yurdakul Akkuş'un çevresindekilere, ilçe komutanlığına polislerin gelmesi halinde içeri alınmaması için emir verdiği; fakat bu sırada Emniyet Müdür Vekili Vehbi Karadağ'ın kontrolünde içeri giren polislerin bazı askerlerin direnmesine rağmen Akkuş'u gözaltına aldığı ortaya çıktı. Akkuş'un üzerinde, 81 ilde sıkıyönetim komutanlığına getirilen kişilerin isim listesi ele geçirildi. Bu listenin hemen Ankara'ya ulaştırılması ile darbe girişiminin kilit isimleri ortaya çıkıp gözaltına alındı. Bu da darbenin bastırılmasında önemli etken oldu. Yaşanan bu gelişme ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Bursa'ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklandı.

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