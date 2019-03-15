Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var / Ek foto
15 Mart 2019 Cuma 12:50
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