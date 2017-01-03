Bursa'da camiden ayakkabıları koklayarak çalan hırsız tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da bir camide namaz kılan cemaatin ayakkabılarını koklayarak çalan Suriye uyruklu 23 yaşındaki Mahmoud Abdou yakalandı. İfadesinde, "Hastalık kapmamak için koklayarak çaldım" diyen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Merkez Yıldırım İlçesi'nde bulunan Erenler Camisi'nde cemaat namaz kılarken, içeri girerek dolaba bırakılan ayakkabıları tek tek kontrol eden bir kişi, daha sonra beğendiği ayakkabıyı kokladı. Şüpheli bu ayakkabıyı giyerek kaçarken, polis ekipleri titiz hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

HASTALIK KAPMAMAK İÇİN KOKLAMIŞ

Yıldırım Suç Önleme ev Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kamera görüntülerinden hırsızın Suriye uyruklu Mahmoud Abdou olduğunu tespit etti. Şüpheli, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Mahmoud Abdou, "Hastalık kapmamak için koklayarak çaldım. Önce kokladım, daha sonra ayağıma uyana kadar denedim. Kokmayanı giyerek kaçtım" diye ifade verdi.

Önceden de hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu anlaşılan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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