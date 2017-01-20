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Bursa'da ByLock kullanan 11 asker adliyeye sevkedildi

Mehmet İNAN/ BURSA,()-BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 11 subay ve astsubay bu sabah adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle...

Bursa'da ByLock kullanan 11 asker adliyeye sevkedildi

Mehmet İNAN/ BURSA,()-BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 11 subay ve astsubay bu sabah adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik geçen 11 Ocak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda subay ve astsubay olan 11 şüpheli gözaltına alındı.  Bursa İl Jandarma Komutanlığındaki görevlerinden uzaklaştırılan askerler, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Örgütünün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' programını kullandığı belirlenen 11 askerin sorgulamaları tamamlandı. Şüpheliler bugün terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye çıkartıldı.

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