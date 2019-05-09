Bursa'da boya fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı

BURSA'nın Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından boyahaneyi alevler sardı. Patlamada ağır yaralanan Murat Uğur ile diğer 9 işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Polis ekipleri, fabrika çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.