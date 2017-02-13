Bursa'da bir gecede 19 otomobil, 2 işyeri soyan çete yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () - BURSA'da 19 otomobili ve 2 dükkanı soyarak, 45 bin lira değerinde para, ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 3 kişilik hırsızlık çetesi saklandıkları barakada yakalandı.

Merkez Yıldırım İlçesi'nde bir gecede 19 lüks otomobilin camını levye ile kıran ve 2 iş yerini soyan şüpheliler Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Şüpheli, M.E.(17), O.D.(17) ve Ö.Y.'yi (44) takibe alan ekipler, Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'nde bulunan bir barakada saklandıklarını tespit etti. Şüpheliler sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Baraka ve çevresinde yapılan aramalarda 2 çalıntı otomobil, bir miktar para, çok sayıda cep telefonu, araç ruhsatları, çok sayıda ev ve araba anahtarı, tornavida, pense ve eldiven ele geçirildi. Hırsızlık çetesi elemanlarının, yaptıkları 21 farklı hırsızlık olayında 45 bin lira değerinde nakit para, ziynet eşyası ve eletrkonik eşya çaldığı belirtildi.

Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



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