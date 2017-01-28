Bursa'da bin polisle 'huzur operasyonu'

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da bin polisle yapılan huzur operasyonunda aranan 45 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 'huzur operasyonu' düzenledi. Yaklaşık bin polisin katıldığı uygulamada 12 bölgede trafik uygulaması yapılırken, kahvehane ve kafelerde de arandı. Uygulamada 3186 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 45 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde 2 pompalı tüfek, 1 adet 6.35 mm markasız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 2 uyuşturucu hap, 70 gram esrar ve 2 çalıntı motosiklet bulundu.

Yapılan trafik uygulamasında ise 45 araç hakkında toplam 9944 TL cezai işlem uygulandı.