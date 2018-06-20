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Bursa'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı

BURSA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bin polisin katılımıyla uygulama yapıldı. Yapılan operasyonda aranması olan 13 kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Türkiye'de...

Bursa'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı
BURSA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bin polisin katılımıyla uygulama yapıldı. Yapılan operasyonda aranması olan 13 kişi yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen uygulama Bursa'da da yapıldı. Gün içerisinde yapılan uygulamada metruk binalar, park bahçeler aranırken, kentin önemli caddelerinde trafik kontrolü yapıldı. Sabah saatlerinde metruk binalara baskın yapan ekipler, burada bulunanların üst araması ve GBT sorgulamasını yaptı. Narkotik köpeği Rona da uygulamaya katılarak metruk binalarda, trafik kontrollerinde arama yaptı.
SEYYAR MEYHANE YAKALANDI
Akşam saatlerinde Kestel İlçesi'nde uyulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Asayiş, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla uygulamaya devam etti. Park bahçelerde kimlik kontrolü yapan ekipler kaçan bir şüpheliyi yakaladı. Kovalamaca anı kameralara yansıdı. Ayrıca yol kenarında park halindeki araçları da kontrol eden Narkotik ekipleri, bir ticari aracın arkasında dondurma dolabının içinde çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.
Yapılan operasyonlarda aranması olan 13 kişi yakalanırken, 2 tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek, 1 samuray kılıcı, 600 gram metamfetamin, 942 paket kaçak sigara, 22 şişe kaçak içki, bir miktar bonzai, bir miktar ecstasy hap, bir miktar esrar ele geçirilirken, 35 araç sürücüsüne 23 bin lira cezai işlem yapıldı.
Emniyet yetkilileri yapılan bu operasyonun amacının uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve daha da yaşanabilir bir Bursa oluşturabilmek olduğunu belirtirken, yapılan uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi.

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