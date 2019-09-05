Son Dakika
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi’nde saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Hayati D. (58) ile Ercan G. (42) tarla...
GÜVENLİK 05.09.2019, 13:41
BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi’nde saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Hayati D. (58) ile Ercan G. (42) tarla meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hayati D., üzerinde bulunan bıçakla Ercan G.’yi yaraladı. Ağır yaralanan ve ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan G. ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati D’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi’nde saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Hayati D. (58) ile Ercan G. (42) tarla meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hayati D., üzerinde bulunan bıçakla Ercan G.’yi yaraladı. Ağır yaralanan ve ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan G. ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati D’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 05 Eylül 2019
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0