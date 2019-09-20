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Bursa'da bıçaklanan diş hekimi, taburcu edildi
BURSA'da, Mert Demir'in (18), çektireceği dişinin yapılan iğneye rağmen yeterince uyuşmadığı iddiasıyla bıçakladığı diş hekimi Hamdi Gören (45), tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Gören'e 30 gün iş göremez raporu verildiği bildirildi. Olay,...
GÜVENLİK 20.09.2019, 12:40
BURSA'da, Mert Demir'in (18), çektireceği dişinin yapılan iğneye rağmen yeterince uyuşmadığı iddiasıyla bıçakladığı diş hekimi Hamdi Gören (45), tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Gören'e 30 gün iş göremez raporu verildiği bildirildi.
Olay, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Diş hekimi Hamdi Gören, dişini çektirmek için hastaneye gelen Mert Demir'e, uyuşturmak için iğne yaptı. Mert Demir, dişinin uyuşmadığını söyleyip sinirlenince iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Gören'i sol koltuk altından bıçakladı. Olayın ardından Mert Demir, hastane güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Hamdi Gören ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mert Demir'in polisteki sorgusunda dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini anlatarak, "Doktor, dişime iki defa iğne yaptı. Fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi söyledim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Diş hekimi Hamdi Gören, 2 gündür tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bu sabah saatlerinde taburcu edildi. Diş hekimi Gören'in, yaklaşık 30 gün raporlu olduğu ve görev yapamayacağı bildirildi.
Olay, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Diş hekimi Hamdi Gören, dişini çektirmek için hastaneye gelen Mert Demir'e, uyuşturmak için iğne yaptı. Mert Demir, dişinin uyuşmadığını söyleyip sinirlenince iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Gören'i sol koltuk altından bıçakladı. Olayın ardından Mert Demir, hastane güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Hamdi Gören ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mert Demir'in polisteki sorgusunda dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini anlatarak, "Doktor, dişime iki defa iğne yaptı. Fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi söyledim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Diş hekimi Hamdi Gören, 2 gündür tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bu sabah saatlerinde taburcu edildi. Diş hekimi Gören'in, yaklaşık 30 gün raporlu olduğu ve görev yapamayacağı bildirildi.
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