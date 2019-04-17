Bursa'da bağ evlerine giren hırsız yakalandı

BURSA'da hurdacı kılığında keşip yapıp ev sahiplerinin bulunmadığı sırada 3 bağ evinden hırsızlık yapan S.U., jandarma tarafından yakalandı. S.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde bölgede ev sahiplerinin olmadığı sırada 3 bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma, çevrede bulunan diğer evlerin güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın S.U. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma, S.U.'nun hurda eşya toplayıcılığı kılığında keşip yaptığını ardından evler boşken hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin adresini yaptıkları takibin sonunda belirleyen jandarma, eve operasyon düzenleyerek S.U.'yu yakaladı. S.U. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi. S.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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