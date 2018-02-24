Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı
Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevkedildi
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman...
Meclis asansöründe taciz iddiası
Meclis asansöründe tacize komik ceza
Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı
DHKP-C'nin yöneticilerinden M. A. yakalandı

Bursa'da atölyeye kumar baskını

BURSA'da, kumar oynandığı tespit edilen bir atölyeye yapılan baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin tespit ettiği 44 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Son dönemde kumar oynatılan iş yerleri...

Bursa'da atölyeye kumar baskını
BURSA'da, kumar oynandığı tespit edilen bir atölyeye yapılan baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin tespit ettiği 44 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Son dönemde kumar oynatılan iş yerleri ve dernekler ile ilgili çalışmalarını sıklaştıran Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Kestel ilçesinde BESOB Sanayi Sitesi’ndeki bir atölyede kumar oynatıldığını tespit etti. Jandarma ekiplerince iş yerine yapılan baskında elektrikli kumar oynama makinesı ve makineyi gören kamera, kayıt cihazı ile 3 adet televizyon ele geçirildi. Ayrıca kumarda kullanılan çok sayıda tombala kağıdı, oyun markaları ve diğer malzemeler de operasyonda ele geçirildi.
Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişi ve kumar oynatarak amacı dışında faaliyet gösteren iş yeri sahibi hakkında da gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314