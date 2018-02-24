Bursa'da atölyeye kumar baskını

BURSA'da, kumar oynandığı tespit edilen bir atölyeye yapılan baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin tespit ettiği 44 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.Son dönemde kumar oynatılan iş yerleri ve dernekler ile ilgili çalışmalarını sıklaştıran Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Kestel ilçesinde BESOB Sanayi Sitesi’ndeki bir atölyede kumar oynatıldığını tespit etti. Jandarma ekiplerince iş yerine yapılan baskında elektrikli kumar oynama makinesı ve makineyi gören kamera, kayıt cihazı ile 3 adet televizyon ele geçirildi. Ayrıca kumarda kullanılan çok sayıda tombala kağıdı, oyun markaları ve diğer malzemeler de operasyonda ele geçirildi.Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişi ve kumar oynatarak amacı dışında faaliyet gösteren iş yeri sahibi hakkında da gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

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