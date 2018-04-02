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Bursa'da askeri lise önündeki şüpheli çantadan evrak çıktı

BURSA'da askeri lise önündeki otobüs durağında unutulan ve şüphe üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde açılan çantadan evrak çıktı. Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Işıklar Askeri Lisesi önünde...

Bursa'da askeri lise önündeki şüpheli çantadan evrak çıktı
BURSA'da askeri lise önündeki otobüs durağında unutulan ve şüphe üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde açılan çantadan evrak çıktı.
Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Işıklar Askeri Lisesi önünde bulunan otobüs durağında akşam saatlerinde çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye şerit çekerek çevre güvenliğini alırken, yolu tek yönlü trafiğe kapatarak araçların kontrollü geçmesini sağladı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından çantayı kontrollü şekilde açtı. Bir kişi tarafından unutulduğu düşünülen çantadanın içerisinden evraklar çıktı. Önlemler kaldırılan trafik akışı normale dönerken, çanta ve içerisindeki evraklar polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çantayı bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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