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Bursa'da 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki gün önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4'ü kadın, 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması...

Bursa'da 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki gün önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4'ü kadın, 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlenen M.M., Z.M., M.A.K., S.K., S.M., Z.K., B.O. ve M.M.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından 8 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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