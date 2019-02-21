Bursa'da 70 yaşındaki adam intihar etti

BURSA’nın Büyükorhan ilçesinde A.B. (70) samanlıkta kendini asarak yaşamına son verdi.

Kırsal Aktaş Mahallesi'nde ikamet eden A.B., evinin alt katında bulunan samanlıkta kendini asarak intihar etti. A.B.'nin cesedi torunu tarafından bulundu. Evli ve 3 çocuk babası A.B.’nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede A.B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. A.B.’nin cesedi ekiplerin çalışmalarının ardından ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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