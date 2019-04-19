Bursa'da 7 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (4)

3'ÜNCÜ DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 3’üncü kişi olan Mümin Sarıdoğan (60) da saat 01.30'da kurtarıldı. Sarıdoğan’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kuyudan daha önce çıkarılan ve İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Kocaekşi (35) ve Recep Er'in (58) de tedavileri sürdürülüyor.

EKİPLER TAM SONUNUM TEÇHİZATI İLE KUYUYA GİRİYOR

İhbar alındıktan sonra yaya olarak uzun bir süre yürüyerek olay yerine gelen kurtarma ekipleri, içerisinde metan gazı ve karbonmonoksit gazının hakim olduğu kuyuya tam solunum teçhizatı ile girdi. Kurtarma ekiplerin yaşadığı en büyük olumsuzluğun ise kuyunun çok dar olması ifade edilerek, bu nedenle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü öğrenildi.