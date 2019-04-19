Bursa'da 7 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (2)

NOT: Kuyuda rehin kalan kişi sayısı 7 olarak revize edildi.

MAHSUR KALANLAR SU İSTEDİ

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde iddiaya göre define aramak için açtıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişinin kurtarılması amacıyla saat 20.00 sıralarında çalışma başlatan AFAD ekibi, kuyudakilerden ses gelmesiyle umutlandı. Ekiplerden su isteyen definecilere su yardımı yapılırken kuyuya sarkıtılan boruyla hava verildi.

KAYMAKAM SEYİTOĞLU: MAHSUR KALANLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ

AFAD ekipleri kuyuda mahsur kalan definecileri kurtarmak için kuyunun içine girerken, bütün imkanları seferber ettiklerini belirten İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, "Dikkatli ve özenli bir şekilde mahsur kalanlara ulaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Seyitoğlu, 8 kişi olduğu düşünülen kişilerin kaçak kazı yapmak için Elbeyli Köyü'nde kuyuya girdiğini belirterek, "Bu kişilerden birisi kendi imkanlarıyla kurtulup jandarma ekiplerine veriyor. Haberi aldıktan sonra Valimizin koordinasyonunda ve talimatlarıyla tüm ekipler seferber edildi. AFAD, Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu 7 kişinin ilk etapta kurtarılmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu. Amacımız vatandaşlarımız yaşamsal bir sıkıntı yaşamadan dışarı çıkarılması. Muhtemelen mağarada kendilerine ait mazotla çalışan bir jenaratör ya da metan gazı olabilir. Kendilerinin bu konuda maruz kaldıkları konu ne tam anlamıyla bilmiyoruz” dedi.

Hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmaların koordineli bir şekilde sürdüğü kaydeden Suat Seyitoğlu, "Bir kişi kurtulunca ekiplere haber vermiş. Şu anda bölgede yağmur yağıyor. Burası zor bir alanda. Ancak arazi araçlarıyla tüm ekipler olay yerine ulaştı. İdari anlamda çalışmalar Valimizin talimatları ve koordinasyonunda yürütülüyor. İnşallah mahsur kalanlara ekiplerin kendi güvenliğini alıp ulaşmak ve tahliye etme amacındayız" diye konuştu.

BİR DEFİNECİ 4 SAAT SONRA KURTARILDI

Bu arada kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7 defineciden 1’i, ekiplerin 4 saat süren çabaları sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, halen kuyuda rehin olan 6 kişinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()

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