Bursa'da 50 adrese 1000 polis ile 'Şafak 16 Operasyonu'

Berktuğ ÖNCÜ-Hüseyin TÜCCAR/BURSA, ()-BURSA'da şafak vaktı yapılan uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat timlerinin açılmayan kapıları koçbaşı ile kırarak girdiği yerlerde yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan izin ile 16 mahallede, 50 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Emniyet, Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden 1000 polis, bu sabah tesbit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNDEN NEFES KESEN BASKIN

Özel Harekat Ekipleri, otomatik silahlar ile bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, koçbaşı ile evlerin kapılarını kırdı. Evlere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli kişileri yere yatırarak kelepçeledi. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada evin çatısına gizlenmiş esrar bulundu. 'Şafak 16 Operasyonu'nda toplamda 50 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aramalarda 550 gram metamfetamin, 150 gram scunk, 51 kilo esrar, 1750 Ecstacy hap, 500 gram bonzai, 7 ruhsatsız silah geçirildi. Operasyon kameralar tarafından görüntülendi.

SOKAK, CADDELER VE METRO ISTASYONLARI ABLUKAYA ALINDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 38 farklı sokak ve cadde de denetim noktası oluştururken 7 metro istasyonun da ani baskınlar yaptı. Şüpheli oldukları değerlendirilen kişilerin üstleri ve çantaları arandı Trafiğe açık alandaki denetimde ise ehliyet, ruhsat ve GBT sorgusu yapıldı. 11 otomobil trafikten men edilirken aranması olan 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan süpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

EMNIYET MUDURU OPERASYONU İZLEDI

Il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonu, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da yakından takip etti. Operasyonun ardından açıklama yapan Yıldız, "Bursa Şafak 16', ismini verdiğimiz operasyonumuzu bu sabah gerçekleştirdik, ailelerimizin huzuru için, annelerimizin rahat uyuması için uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz." dedi.

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