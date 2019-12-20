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Bursa'da, 5 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede
BURSA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi, gözaltına alınırken, 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 20.12.2019, 16:51
BURSA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi, gözaltına alınırken, 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Gemlik Narkotik Grup Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleriyle ortak operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerindeki eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan arama sonucu toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi. S.İ., Ç.M., H.A., İ.Y. ve İ.U., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Gemlik Narkotik Grup Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleriyle ortak operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerindeki eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan arama sonucu toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi. S.İ., Ç.M., H.A., İ.Y. ve İ.U., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
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