Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin iki çiftlik evine düzenlediği operasyonda, 5 kilo esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 194 bin lira ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. İl...
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin iki çiftlik evine düzenlediği operasyonda, 5 kilo esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 194 bin lira ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İnegöl ilçesindeki Tahtaköprü Mahallesi'nde bulunan iki eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evler didik didik arandı. Aramalarda 5 kilo esrar, 10 ecstasy hap, 1 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 81 bin lira para ve 19 bin dolar (113 bin lira) ele geçirildi. Yılmaz K. ve Samet Ç. gözaltına alındı.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Beşiktaş
|17
|30
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Galatasaray
|17
|27
|7. Alanyaspor
|16
|26
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|17
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Bursaspor
|17
|27
|6. Keçiörengücü
|16
|25
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Balıkesirspor
|17
|24
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|19
|30
|8. Sheffield United
|19
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|19
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10