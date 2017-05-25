Bursa'da 5 bin kutu kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi, 1 kişi gözaltında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL ve Bursa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonuyla 5 bin kaçak kutu vücüt geliştirmede kullanılan yağ yakıcı ve kas yapıcı ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

AİLENİN TAKİBİ VE ŞİKAYETİ OPERASYONU BAŞLATTI

Bağcılar'da kilo vermek için bir spor salonuna yazılan bir çocuğun yağ yakan ve kas yapan ilaçlar kullandığını belirleyen ailesi, ilaçlar hakkında araştırma yaptı. İsmini vermek istemeyen aile, çocuklarının ilaçları bir sosyal medya sitesi aracılığıyla Bursa'dan aldığını öğrendi. Aile, aynı ilaçlarla 2014 yılında İzmir'de Çağlar Çam'ın hayatını kaybettiğni belirleyince İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada Bursa Orhangazi'de ilaçların bulunduğu depoyu belirleyerek çalışma başlattı.

ORTAK OPERASYONLA 5 BİN KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul ve Bursa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi'de belirledikleri adrese ortak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 35 yaşındaki A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 265 bin lira olan 5 bin kutu kaçak vücut geliştirme ilaçları ele geçirdi.

İLAÇLARIN TÜRKİYE'DE SATIŞI YASAK, KAÇAK YOLLARDAN GETİRLDİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, ele geçirilen ilaçların Türkiye'de satışının yasak olduğunu yurtdışından kaçak yollarla getirildiğini belirtti. Polis, ele geçirilen pek çok ilacın Türkiye'nin eşitli illerine gönderilmek üzere hazırlandığını belirledi. Gözaltına alınan A.D. polis ekipleri tarafından Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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