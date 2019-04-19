Bursa'da 4 defineci kuyuda mahsur: 1 ölü, 2 kişi kurtarıldı (5)

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalanlardan, kurtarılıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Mümin Sarıdoğan (60), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda, kuyuda mahsur kalan 7 defineci olduğu belirtilirken, 3 kişi yaralı kurtarılmıştı. Arama ve kurtarma ekipleri, kuyuda mahsur kalan diğer 4 defineciye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa),()