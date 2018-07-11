Bursa'da 3 kilo bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan araçta, 3 kilo bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen O.K. ve A.D. isimli kişilerin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri belirlendi. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı merkez Osmangazi ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeği 'Rona' ile yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 3 kilo bonzai ele geçirdi, şüphelileri gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI