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Bursa'da 250 polisle şafak operasyonu
BURSA'da aranan kişilere yönelik 250 polisle şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonda hırsızlık suçundan aranan şüpheli basın mensuplarına, "Maşallah, yakışıklı çekin biraz" dedi. Bursa Emniyet...
GÜVENLİK 20.12.2019, 09:18
BURSA'da aranan kişilere yönelik 250 polisle şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonda hırsızlık suçundan aranan şüpheli basın mensuplarına, "Maşallah, yakışıklı çekin biraz" dedi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde 250 polisin katıldığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, hırsızlık suçundan aranması olan bir kadın, 1 yaşındaki çocuğu ile birlikte gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden birinin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Maşallah, yakışıklı çekin biraz. Sanki adam öldürdük. Biz bir şey yapmadık, size de iş düştü yani" dedi. Operasyon sürüyor.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde 250 polisin katıldığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, hırsızlık suçundan aranması olan bir kadın, 1 yaşındaki çocuğu ile birlikte gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden birinin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Maşallah, yakışıklı çekin biraz. Sanki adam öldürdük. Biz bir şey yapmadık, size de iş düştü yani" dedi. Operasyon sürüyor.
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