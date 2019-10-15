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Bursa'da 25 uyuşturucu şüphelisi adliyede
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...
GÜVENLİK 15.10.2019, 12:11
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Gemlik ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, önceden tepsit edilen evlere, kapılarını koçbaşı ile kırarak giren polis, 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 9 kilogram bonzai, 163 gram metamfetamin, 21 adet ecstasy hap, 8 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
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