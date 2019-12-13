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Bursa'da 230 polisle asayiş uygulaması
BURSA'da metro istasyonları ve çevresinde, 230 polis ekibiyle yapılan denetimde çok sayıda kişinin kimlik sorgusu yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yılbaşı öncesi denetimlerin artacağı belirtildi. Bursa İl...
GÜVENLİK 13.12.2019, 08:23
BURSA'da metro istasyonları ve çevresinde, 230 polis ekibiyle yapılan denetimde çok sayıda kişinin kimlik sorgusu yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yılbaşı öncesi denetimlerin artacağı belirtildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı. 230 polisin katıldığı uygulamada mesai bitiş saatinde, metro istasyonlarında, vagonların içerisinde, ayrıca metro istasyonları çevrelerinde uygulama yapıldı. Vatandaşların güvenliği için yapılan uygulamada 643 kişinin Bilgi Toplama (GBT) sorgusunun yanı sıra üst ve çanta aramaları da yapıldı. Yılbaşı öncesi uygulamaların devam edeceği öğrenildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı. 230 polisin katıldığı uygulamada mesai bitiş saatinde, metro istasyonlarında, vagonların içerisinde, ayrıca metro istasyonları çevrelerinde uygulama yapıldı. Vatandaşların güvenliği için yapılan uygulamada 643 kişinin Bilgi Toplama (GBT) sorgusunun yanı sıra üst ve çanta aramaları da yapıldı. Yılbaşı öncesi uygulamaların devam edeceği öğrenildi.
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