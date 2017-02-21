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Bursa'da 2 kişinin ölümüne sebep olan TIR sürücüsü, saklandığı barakada yakalandı

BURSA-İzmir karayolu bağlantısı yakınında İrfaniye Mahallesi'nde damperi açık giderken köprüye çarpan TIR'ın 2 kişinin ölümüne neden olan kaza ardından kaçan TIR şoförü Cemil Sekmen, saklandığı barakada yakalanarak gözaltına...

Bursa'da 2 kişinin ölümüne sebep olan TIR sürücüsü, saklandığı barakada yakalandı
BURSA-İzmir karayolu bağlantısı yakınında İrfaniye Mahallesi'nde damperi açık giderken köprüye çarpan TIR'ın 2 kişinin ölümüne neden olan kaza ardından kaçan TIR şoförü Cemil Sekmen, saklandığı barakada yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza, dün gece meydana geldi. 41 UE 460 plakalı TIR, Bursa Çevre Yolu'nun Bursa-İzmir karayolu bağlantısı yakınında İrfaniye Mahallesi mevkisinde damperi açık ilerlerken 5 metre yüksekliğindeki köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın damperi köprüye asılı kaldı. Damperin altındaki şasi bölümü yaklaşık 100 metre ileri savruldu. Sürücü TIR'ın kupasıyla yoluna devam etti. Bu sırada, 61 yaşındaki Sadettin Koç yönetimindeki 16 GG 887 plakalı otomobil, yola savrulan şasiyi fark edemeyerek çarptı. Korkunç kazada, otomobil sürücüsü Sadettin Koç ile araçta bulunan eşi, 58 yaşındaki Ümmügül Koç, olay yerinde öldü.
FİRARİ SÜRÜCÜ BARAKADA YAKALANDI
Kayıplara karışan ve TIR sürücüsü Cemil Sekmen'in, Akçalar'da bir barakada saklandığını tesipit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, onu yakalayarak gözaltına aldı. "Dorsenin açık olduğunu fark etmedim. Köprüye vurduktan sonra bir süre devam ettim. Daha sonra TIR'ı durdurdum. Korktuğum için kaçtım" diye ifade veren Sekmen, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınması ardından adliyeye sevk edildi. 

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