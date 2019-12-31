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Bursa'da 2 katlı ev, alev alev yandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hayriye Mahallesi'nde yaşayan İlhami İlhan'a ait 2 katlı evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı....
GÜVENLİK 31.12.2019, 14:14
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hayriye Mahallesi'nde yaşayan İlhami İlhan'a ait 2 katlı evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, o esnada evde bulunan aile üyeleri güçlükle kendilerini dışarı attı. Mahalle halkının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını tamamen söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni için ekipler çalışma başlattı.
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hayriye Mahallesi'nde yaşayan İlhami İlhan'a ait 2 katlı evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, o esnada evde bulunan aile üyeleri güçlükle kendilerini dışarı attı. Mahalle halkının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını tamamen söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni için ekipler çalışma başlattı.
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