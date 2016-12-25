Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash!!! Rus askeri uçağı Karadeniz'de düştü
Düşen Rus askeri uçağında gazeteciler...
Sosyal medyada terör destek veren 10 bin kişiye soruşturma
Bin 656 kiş teröre destek...
ERDOĞAN DEİK GENEL KURULUNDA KONUŞTU
"Siz müslümansınız sizi AB'ye almayacaklar"
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı şok karar
İsrail'den BM kararına sert tepki

Bursa'da 2 bin polisle 'Huzur Operasyonu'

BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin polisle 'Huzur operasyonu' düzenledi.

Bursa'da 2 bin polisle 'Huzur Operasyonu'

BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin polisle 'Huzur operasyonu' düzenledi. Operasyonda gece kulüpleri ve umuma açık yerler denetlenirken, 977 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 41 kişi yakalandı.  

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Terörle Mücadele, Terörle Mücadele ekipleri tarafından Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde 'Huzur operasyonu' düzenledi. 2 bin polisin katıldığı uygulamada gece kulüpleri, kafeteryalar, park ve bahçeler kontrolden geçirildi. Uygulamada 977 kişinin UYAP sorgulaması yapılarak, aranan 41 kişi yakalandı. Kontrollerde 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca 2 kuru sıkı tabanca, bir  bıçak, 63.5 gram uyuşturucu madde bulundu.

SİGARA VE SİGORTASIZ İŞÇİ CEZASI

Bir gece kulübüne sigortasız işçi çalıştırmaktan, bir gece kulübünde kapalı alanda sigara içirilmesinden, bir gece kulübünde de izinsiz konsomatris çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca 477 araç sorgulaması yapılarak, 35 araca toplam 7 bin 116 ceza kesildi, 2 araç da trafikten men edildi. 
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehirde huzur ve güven ortamını arttırmak için uygulamaların devam edeceğini belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55