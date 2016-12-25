Bursa'da 2 bin polisle 'Huzur Operasyonu'

BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin polisle 'Huzur operasyonu' düzenledi. Operasyonda gece kulüpleri ve umuma açık yerler denetlenirken, 977 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 41 kişi yakalandı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Terörle Mücadele, Terörle Mücadele ekipleri tarafından Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde 'Huzur operasyonu' düzenledi. 2 bin polisin katıldığı uygulamada gece kulüpleri, kafeteryalar, park ve bahçeler kontrolden geçirildi. Uygulamada 977 kişinin UYAP sorgulaması yapılarak, aranan 41 kişi yakalandı. Kontrollerde 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca 2 kuru sıkı tabanca, bir bıçak, 63.5 gram uyuşturucu madde bulundu.



SİGARA VE SİGORTASIZ İŞÇİ CEZASI



Bir gece kulübüne sigortasız işçi çalıştırmaktan, bir gece kulübünde kapalı alanda sigara içirilmesinden, bir gece kulübünde de izinsiz konsomatris çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca 477 araç sorgulaması yapılarak, 35 araca toplam 7 bin 116 ceza kesildi, 2 araç da trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehirde huzur ve güven ortamını arttırmak için uygulamaların devam edeceğini belirtti.