Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Bursa'da 2 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 500 yıllık 6 parça tarihi eser ele geçirildi, sürücü S.U. gözaltına alındı. Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbaratı...

Bursa'da 2 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 500 yıllık 6 parça tarihi eser ele geçirildi, sürücü S.U. gözaltına alındı.
Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbaratı değerlendirerek tarihi eser kaçakçılığı yapmak için Bursa şehir merkezine doğru seyir halinde olan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 500 yıl önce Pers İmparatorluğu askerlerinin figürlerinin bulunduğu 6 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı S.U. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328