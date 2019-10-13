Bursa'da 2 ağıldaki 170 kuzu telef oldu

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, 2 yetiştiricinin ağılında bulunan kuzulardan 170'i, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu. İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nden gelen ekip, kuzu ölülerinden numuneler alarak, incelemeye götürdü.

Yenişehir'e bağlı Karacaali Mahallesi'nde, muhtar Murat Üzmen ile Emin Turgut'un ağıllarında bulunan, 3'er ve 20'şer günlük olan toplam 200 kuzudan 170'i, dün sabah telef olmuş bulundu. İhbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü ekipleri, Yenişehir'e geldi. Ağıllarda ayrıntılı inceleme yapan ekipler, kuzu ölülerinden numuneler aldı. Nekropsi yapılacağını belirten ekipler, hayvanlarda kullanılan aşılar ile ilaçların da inceleneceğini kaydetti.

Uludağ Üniversitesi ve il- ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkililerinin de ağıllarda inceleme yaptığını belirten Karacaali Mahallesi'nin muhtarı Murat Üzmez, "Benim ve Emin Turgut'un ağılında toplam 170 kuzuyu kaybettik. Zararımız 250 bin lirayı buldu" dedi.



