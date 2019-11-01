Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı (2)
O ANLARI ANLATTILAR Bursa'da 16 aracın karıştığı, 6 kişinin yaralandığı kazaya karışan otomobil sürücüsü Ramazan Ayçiçeği, İnegöl ilçesinden Bursa şehir merkezindeki Şehir Hastanesi'ne hasta götürdüğünü söyledi. Ayçiçeği,...
O ANLARI ANLATTILAR
Bursa'da 16 aracın karıştığı, 6 kişinin yaralandığı kazaya karışan otomobil sürücüsü Ramazan Ayçiçeği, İnegöl ilçesinden Bursa şehir merkezindeki Şehir Hastanesi'ne hasta götürdüğünü söyledi. Ayçiçeği, "Virajı döndüğümde yukarıda 4-5 arabanın kaza yaptığını gördüm. Yavaşlamaya çalıştım ama mazot dökülmüş, yerin kaygan olmasından dolayı, hızımızı yavaşlatamadık, tabiri caizse bodoslama dediğimiz bir şekilde arabaların ortasına daldık. Çok şükür emniyet kemerlerimiz takılıydı, aracımızda hastamız da dahil olmak üzere ufak tefek yaralı 2 kişi var. Zaten ambülanslar ve polis ekipleri de olayın hemen ardından bölgeye geldi ve müdahale ettiler" dedi.
Görgü tanığı Şaban Vatansever ise, kaza sonrasında panik yaşandığını belirterek, araçtakilerin yaşadığı korku ile camdan çıkmak istediklerini belirtti.
Hüzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA, ()
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