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Bursa'da 15 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı iki operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'i polisteki işlemlerinin ardından  bu sabah adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen...

Bursa'da 15 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı iki operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'i polisteki işlemlerinin ardından  bu sabah adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Afşar Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve Yeşilırmak Cihangir Özel Eğitim Tesis İşletme Ticaret A.Ş.'ye yönelik geçen hafta eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 15'i bu sabah 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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