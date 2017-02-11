Bursa'da 1200 polisle 'Huzur Operasyonu'

BURSA'da 1200 polisin katılımıyla düzenlenen 'Huzur Operasyonu'nda 11 kişi gözaltına alınırken, 2 tabanca ve 100 TL sahte banknot ele geçirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye’nin 81 ilinde genelinde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Operasyonu- 3' adı verilen asayiş denetimine Bursa'da 1200 polis katıldı. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimerkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 11 noktada trafik denetimi yapalırken, Zabıta ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ekipleri ile birlikte kahve, restoran, bar ve pavyon gibi 71 umuma açık iş yerlerini denetledi.Denetimlerde 2325 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken arandığı belirlenen 11 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde ruhsatsız 1 tabanca, 7.65 milimetre çapında 8 tabanca fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, 100 TL sahte banknot bulunurken 13 iş yerine cezai işlem uygulandı.Trafik denetimne 553 araç sorgulaması yapılırken, 6 araç trafikten yaşaslandı. 37 araç sürücüsüne 14 bin 33 TL para cezası kesildi.

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