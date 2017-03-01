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Bursa'da 11 müftülük eski çalışanına FETÖ gözaltısı

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, daha önce görevden uzaklaştırılan Bursa İl Müftülüğünde görevli 11 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması...

Bursa'da 11 müftülük eski çalışanına FETÖ gözaltısı
BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, daha önce görevden uzaklaştırılan Bursa İl Müftülüğünde görevli 11 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilen ve Bursa İl Müftülüğü'nde görevliyken açığa alınan 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda H.K., H.A., M.A.S., M.D., H.K., A.D., H.A., İ.Y., İ.N., O.K. ve Y.I.'yı gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler çok sayıda materyale incelenmek üzere el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, iki şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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