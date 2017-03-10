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Bursa'da 10 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Hüseyin TÜCCAR/ BURSA,() BURSA’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Bursa'da 10 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Hüseyin TÜCCAR/ BURSA,() BURSA’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 ve 6 Mart'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa ve Çanakkale’de ortak operasyon düzenledi. Kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Bursa Köyleri Kalkındırma Derneği'nin 6 yöneticisi ve meslekten ihraç edilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettiş yardımcısı 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarının ardından bugün terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye sevkedildiler.

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